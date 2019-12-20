Россия назвала срок действия нового газового контракта с Украиной

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».
Он отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. «Объемы [транзита] — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — сообщил Козак, не назвав точный размер.
Он добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» также урегулировали все взаимные претензии. «Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом», — сказал вице-премьер.
О согласовании условий транзитных поставок газа в Европу и разрешении финансовых споров «Газпром» сообщил вечером в пятницу, 20 декабря. Позднее это подтвердил офис президента Украины. Подробности не раскрывались.