Россия назвала срок действия нового газового контракта с Украиной

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, контракт рассчитан на пять лет и будет подписан до конца 2019 года. Он уточнил, что «Газпром» и «Нафтогаз» также урегулировали обоюдные финансовые претензии

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

Он отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. «Объемы [транзита] — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — сообщил Козак, не назвав точный размер.

Он добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» также урегулировали все взаимные претензии. «Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом», — сказал вице-премьер.

О согласовании условий транзитных поставок газа в Европу и разрешении финансовых споров «Газпром» сообщил вечером в пятницу, 20 декабря. Позднее это подтвердил офис президента Украины. Подробности не раскрывались.