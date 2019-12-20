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Россия назвала срок действия нового газового контракта с Украиной
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, контракт рассчитан на пять лет и будет подписан до конца 2019 года. Он уточнил, что «Газпром» и «Нафтогаз» также урегулировали обоюдные финансовые претензии
Газпром GAZP ₽255,5 +1,63% Купить
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

Он отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. «Объемы [транзита] — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — сообщил Козак, не назвав точный размер.

Он добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» также урегулировали все взаимные претензии. «Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом», — сказал вице-премьер.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу
Бизнес

О согласовании условий транзитных поставок газа в Европу и разрешении финансовых споров «Газпром» сообщил вечером в пятницу, 20 декабря. Позднее это подтвердил офис президента Украины. Подробности не раскрывались.

В российской компании пояснили, что речь в том числе идет об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме. Согласно вердикту арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $3 млрд. В то же время, как напоминал президент Владимир Путин, Украина должна России аналогичную сумму по еврооблигациям, выкупленным Москвой в 2013 году.

Источник, близкий к российскому правительству, говорил РБК, что стороны обсуждают вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

Автор: Артём Губенко
Теги: газовый контракт, Газпром, «Нафтогаз»
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