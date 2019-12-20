Путин заявил о стремлении заключить газовое соглашение с Украиной

Россия будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной, но условия этого соглашения должны быть приемлемыми для обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем стремиться к этому, но они должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — отметил глава государства.

20 декабря в Санкт-Петербурге Путин принял участие в переговорах между министром финансов России Антоном Силуановым и лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Действующий контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается 31 декабря.

В четверг, 19 декабря стало известно, что «Газпром» и «Нафтогаз» разработали проект протокола о транзите газа в «высокой степени готовности». Это произошло во время трехсторонних переговоров в Берлине с участием представителей России, Украины и ЕС. Документ еще необходимо утвердить.