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«Газпром» и «Нафтогаз» достигли принципиального соглашения по газу
На трехсторонних переговорах в Берлине «Газпром» и «Нафтогаз» смогли подготовить проект протокола о транзите газа в «высокой степени готовности». Его еще нужно будет утвердить, сообщил Новак
Алексей Миллер (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович по итогам прошедших в Берлине переговоров, передает ТАСС. По словам российского министра энергетики Александра Новака, Россия, Украина и ЕС подготовили проект соглашения по газу, которое вскоре будет доработано.

«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», — уточнил Новак. По его словам, проект документа еще требует согласования.

Глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что на переговорах сторонам удалось составить протокол, который «приближает подписание контракта». «Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению», — сказал он.

Переговоры в Берлине в здании Федерального министерства экономики и энергетики Германии начались около 14.00 мск. Они шли с перерывами на консультации с юристами, сообщал «Интерфакс». В переговорах участвовали предправления «Газпрома» Алексей Миллер и российский министр энергетики Александра Новак, а также его украинский коллега Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» свои условия по сохранению транзита газа в Европу через территорию Украины. Среди них — отказ от взаимных претензий в международных и украинских судах и обнуление результатов во всех судебных спорах. Тогда речь шла о заключении нового контракта на год или продлении действующего, который истекает 31 декабря.

Но «Нафтогаз» счел эти предложения неприемлемыми. Компания не собиралась отказываться от решения Стокгольмского арбитража, в соответствии с которым «Газпром» должен заплатить ей около $3 млрд из-за недопоставки газа по транзитному договору. В ноябре «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» в Стокгольме на $12 млрд за ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы в случае отсутствия транзита. Кроме того, еще в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева по иску Антимонопольного комитета Украины обязал «Газпром» выплатить около $7 млрд за злоупотребление монопольным положением.

К тому же Украина настаивала на заключении нового 10-летнего договора на транзит с обязательством прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год. В интервью Deutsche Welle 27 ноября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждал, что в ноябрьском письме «Газпром» пообещал перекрыть вентиль в 10:00 1 января в случае невыполнения своих требований.

На переговорах «нормандской четверки» в Париже 9 декабря с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не удалось достичь компромисса по этой проблеме. «Договорились продолжать договариваться», — говорил в кулуарах саммита Витренко.

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года приближается к нулю с каждой минутой, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря. Но на следующий день Путин сообщил на пресс-конференции, что маршрут по доставке газа в Европу через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря, однако Россия готова его сохранить. По словам главы государства, Москва заинтересована в продлении газового договора с Киевом. «Я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать для влияния на ситуацию на самой Украине», — заключил Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 4 декабря называл слишком высокими тарифы на транзит, предлагаемые Украиной. Согласно расчетам «Нафтогаза», с 2020 по 2024 год при бронировании прокачки 60 млрд куб. м в газотранспортной системе Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс. куб. м. Тариф на транзит российского газа в 2019 году составляет $2,61 за 1 тыс. куб. м.

Газовая война 2009 года

В марте 2008 года «Газпром» из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом» сократил поставки на Украину на 50%. Киев сокращение поставок компенсировал за счет сокращения транзитных поставок газа в Европу. К концу 2008 года Москва оценивала долг украинской стороны в $2,1 млрд. Согласовать условия контракта на 2009 год не удалось, поэтому с 1 января 2009 года поставки на Украину прекратились, а через неделю был приостановлен и транзит в Европу. 19 января 2009 года после переговоров премьер-министров двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко были подписаны новые контракты на транзит и поставку газа, которые истекают 31 декабря 2019 года.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: транзит газа, Украина, Россия, «Газпром», «Нафтогаз Украина»
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