«Газпром» и «Нафтогаз» достигли принципиального соглашения по газу

На трехсторонних переговорах в Берлине «Газпром» и «Нафтогаз» смогли подготовить проект протокола о транзите газа в «высокой степени готовности». Его еще нужно будет утвердить, сообщил Новак

Алексей Миллер (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Россия и Украина смогли достигнуть «принципиального согласия» по условиям транзита газа, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович по итогам прошедших в Берлине переговоров, передает ТАСС. По словам российского министра энергетики Александра Новака, Россия, Украина и ЕС подготовили проект соглашения по газу, которое вскоре будет доработано.

«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», — уточнил Новак. По его словам, проект документа еще требует согласования.

Глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что на переговорах сторонам удалось составить протокол, который «приближает подписание контракта». «Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению», — сказал он.

Переговоры в Берлине в здании Федерального министерства экономики и энергетики Германии начались около 14.00 мск. Они шли с перерывами на консультации с юристами, сообщал «Интерфакс». В переговорах участвовали предправления «Газпрома» Алексей Миллер и российский министр энергетики Александра Новак, а также его украинский коллега Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» свои условия по сохранению транзита газа в Европу через территорию Украины. Среди них — отказ от взаимных претензий в международных и украинских судах и обнуление результатов во всех судебных спорах. Тогда речь шла о заключении нового контракта на год или продлении действующего, который истекает 31 декабря.