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Акционеры Yandex одобрили реструктуризацию компании
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20 декабря акционеры Yandex N.V. (головная компания для группы «Яндекс») на внеочередном собрании в Амстердаме утвердили изменения в структуре корпоративного управления компанией. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении группы. Явка составила 74%, за предложенный советом директоров план реструктуризации проголосовали 99% владельцев акций класса A из тех, кто присутствовал.

Ранее совет директоров Yandex N.V. одобрил изменения в схеме корпоративного управления. Согласно им основатель «Яндекса» Аркадий Волож передаст значительную часть принадлежащих ему бумаг класса B в семейный траст. В структуре группы появится Фонд общественных интересов, который получит «золотую акцию», принадлежащую сейчас Сбербанку (он уже согласился продать ее за символический €1). Права «золотой акции» будут расширены — ее владелец сможет блокировать консолидацию более 10% акций в одних руках и в исключительных случаях временно отстранять от обязанностей руководителя «Яндекса».

В октябре 2018 года при совете директоров Yandex N.V. создали специальный комитет, который рассматривал различные варианты реструктуризации компании. Среди прочих в него вошел бывший глава администрации президента России Александр Волошин. Согласно документам комитет должен был разработать структуру управления, чтобы снять опасения властей, что значительная часть акций компании принадлежит иностранцам.

Капитал Yandex N.V. разделен на акции класса А, В и С, а «золотая акция» выпущена в пользу Сбербанка. Значительная часть бумаг первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Акции класса В распределены между основателями компании и дают больше голосов. Акции класса С являются техническими, они будут использоваться только при конвертации акций В в акции класса А. Волож владеет 49% голосующих акций компании, а вместе с другими основателями — 56%. Но в случае его смерти этот пакет будет конвертирован в акции класса A и голосующая доля снизится. При передаче пакета Воложа семейному трасту зафиксируют, что бумаги не будут автоматически конвертироваться в течение двух лет после смерти владельца.

В июле член думского комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, который ограничивает долю владения иностранных инвесторов в значимых интернет-ресурсах до 20%, который участники рынка считали рычагом давления на «Яндекс». После решения об изменении корпоративной структуры депутат отозвал документ на доработку. Сам Горелкин, впрочем, заявлял, что его действия не связаны с планами реструктуризации «Яндекса».

Теги: «Яндекс», Yandex, Аркадий Волож, Нью-Йоркская биржа
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