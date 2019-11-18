«Яндекс» раскрыл альтернативные варианты реструктуризации

При подготовке реструктуризации специальный комитет при совете директоров «Яндекса» рассматривал возможность выпуска голосующих акций в пользу россиян, объединение с технологической компанией, делистинг с NASDAQ и другие варианты

Фото: Артем Голощапов для РБК

Для подготовки реструктуризации Yandex N.V. (головной компании «Яндекса») в октябре 2018 года при ее совете директоров был создан специальный комитет, следует из материалов для инвесторов, опубликованных компанией.

В него вошли три члена совета директоров Yandex:

соучредитель и президент компании CompTek, в стенах которой был создан «Яндекс», Джон Бойтон;

сооснователь UFG и управляющий партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан;

бывший глава администрации президента России Александр Волошин.

Задача комитета заключалась в том, чтобы разработать такую структуру управления компанией, которая позволила бы обеспечить долгосрочную преемственность, рост бизнеса и защиту акционерной структуры, следует из материалов. В качестве консультантов комитет привлек банк Goldman Sachs, а также американских и голландских юристов. По итогам обсуждения с заинтересованными сторонами специальный комитет пришел к выводу, что российская сторона должна осуществлять постоянный надзор за определенными стратегически чувствительными аспектами деятельности «Яндекса». В результате было предложено несколько вариантов реструктуризации компании, в том числе: