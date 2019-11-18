«Яндекс» раскрыл альтернативные варианты реструктуризации

Для подготовки реструктуризации Yandex N.V. (головной компании «Яндекса») в октябре 2018 года при ее совете директоров был создан специальный комитет, следует из материалов для инвесторов, опубликованных компанией.
В него вошли три члена совета директоров Yandex:
- соучредитель и президент компании CompTek, в стенах которой был создан «Яндекс», Джон Бойтон;
- сооснователь UFG и управляющий партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан;
- бывший глава администрации президента России Александр Волошин.
Задача комитета заключалась в том, чтобы разработать такую структуру управления компанией, которая позволила бы обеспечить долгосрочную преемственность, рост бизнеса и защиту акционерной структуры, следует из материалов. В качестве консультантов комитет привлек банк Goldman Sachs, а также американских и голландских юристов. По итогам обсуждения с заинтересованными сторонами специальный комитет пришел к выводу, что российская сторона должна осуществлять постоянный надзор за определенными стратегически чувствительными аспектами деятельности «Яндекса». В результате было предложено несколько вариантов реструктуризации компании, в том числе:
- выпуск новой «золотой акции», предоставляющей расширенные права вето по «чувствительным вопросам»;
- выпуск суперголосующих акций для граждан России;
- делистинг с американской биржи NASDAQ;
- внедрение китайской структуры типа VIE, которая разделяла бы экономические и политические права по признаку национальности;
- объединение с другой российской технологической компанией;
- предложение о выкупе значительной части акций Yandex группе российских инвесторов и пенсионных фондов;
- обратный выкуп акций компанией для снижения доли иностранного участия;
- внутренняя реструктуризация «Яндекса» с целью выделения стратегически важных частей бизнеса компании в России и (или) создание совместного предприятия с российским партнером;
- сохранение неизменной структуры компании до тех пор, пока не вступят в силу новые нормы законодательства.