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Новая структура «Яндекса» ,  
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«Яндекс» раскрыл альтернативные варианты реструктуризации
При подготовке реструктуризации специальный комитет при совете директоров «Яндекса» рассматривал возможность выпуска голосующих акций в пользу россиян, объединение с технологической компанией, делистинг с NASDAQ и другие варианты
Фото: Артем Голощапов для РБК

Для подготовки реструктуризации Yandex N.V. (головной компании «Яндекса») в октябре 2018 года при ее совете директоров был создан специальный комитет, следует из материалов для инвесторов, опубликованных компанией.

В него вошли три члена совета директоров Yandex:

  • соучредитель и президент компании CompTek, в стенах которой был создан «Яндекс», Джон Бойтон;
  • сооснователь UFG и управляющий партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан;
  • бывший глава администрации президента России Александр Волошин.

Задача комитета заключалась в том, чтобы разработать такую структуру управления компанией, которая позволила бы обеспечить долгосрочную преемственность, рост бизнеса и защиту акционерной структуры, следует из материалов. В качестве консультантов комитет привлек банк Goldman Sachs, а также американских и голландских юристов. По итогам обсуждения с заинтересованными сторонами специальный комитет пришел к выводу, что российская сторона должна осуществлять постоянный надзор за определенными стратегически чувствительными аспектами деятельности «Яндекса». В результате было предложено несколько вариантов реструктуризации компании, в том числе:

  • выпуск новой «золотой акции», предоставляющей расширенные права вето по «чувствительным вопросам»;
  • выпуск суперголосующих акций для граждан России;
  • делистинг с американской биржи NASDAQ;
  • внедрение китайской структуры типа VIE, которая разделяла бы экономические и политические права по признаку национальности;
  • объединение с другой российской технологической компанией;
  • предложение о выкупе значительной части акций Yandex группе российских инвесторов и пенсионных фондов;
  • обратный выкуп акций компанией для снижения доли иностранного участия;
  • внутренняя реструктуризация «Яндекса» с целью выделения стратегически важных частей бизнеса компании в России и (или) создание совместного предприятия с российским партнером;
  • сохранение неизменной структуры компании до тех пор, пока не вступят в силу новые нормы законодательства.

Представитель «Яндекса» не стал комментировать, с кем из российских технологических компаний рассматривала объединение компания и другие детали по перечисленным вариантам.

Ранее в понедельник, 18 ноября, «Яндекс» объявил, что его совет директоров одобрил создание новой структуры управления. Решение 20 декабря рассмотрят акционеры на внеочередном собрании.

Одобренный советом вариант предполагает, что основатель и руководитель группы Аркадий Волож создаст семейный траст, куда передаст принадлежащие ему акции класса B. Yandex отменит возможность автоматического преобразования акций класса B в акции класса А в случае смерти их владельца, что предусмотрено текущими правилами компании. Принадлежащие семейному трасту акции не будут автоматически конвертироваться в течение двух лет после смерти владельца. В документах траста будет указано, что в этот период траст должен будет голосовать в соответствии с рекомендациями от совета директоров компании.

Параллельно предлагается создать некоммерческий Фонд общественных интересов. Этот фонд получит «золотую акцию» компании, держателем которой сейчас является Сбербанк. Она позволит блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Также фонд будет иметь двух представителей в совет директоров компании, сможет согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей и будет обладать другими правами.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова
Теги: «Яндекс», акции, Александр Волошин, делистинг
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