Россия и Белоруссия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год

Россия и Белоруссия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год

Госдума России и Парламентское собрание Белоруссии утвердили проект бюджета Союзного государства на 2020 год. Об этом сообщается на сайте российского парламента и агентства «БелТа».

Согласно документу, доходы Союзного государства в будущем году составят 5 млрд 521,5 млн руб., расходы — в сумму 5 млрд 377,1 млн руб. Бюджет сформирован с профицитом в 144,4 млн руб., что в шесть раз меньше, чем в 2019 году.

Основой доходной части станут ежегодные отчисления государств — участников. Москва направит на эти цели 3,1 млрд российских рублей, Беларуссия — 1, 7 млрд руб.

Кроме того, доходы будут поступать за счет штрафных санкций, возмещения ущерба, возврата средств, полученных и не использованных в прошлом году. Их направят на реализацию 11 программ, 2 проектов и 25 мероприятий.

В день 20-летия со дня подписания Союзного договора 8 декабря в Москве планируется утвердить итоговый план интеграции, который в торжественной обстановке подпишут президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.