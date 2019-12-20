Люди начали приносить цветы к зданию ФСБ после стрельбы

Цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Люди начали приносить цветы к зданию ФСБ в центре Москвы. Накануне вечером там произошла стрельба, в результате которой погиб один сотрудник ведомства, четверо пострадали, также был ранен один гражданский.

Видео с места событий опубликовал в Instagram пользователь Владимир Адясов.

https://www.instagram.com/p/B6SFChbpLp_/

Мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером накануне, 19 декабря. В результате один силовик погиб, еще четыре пострадали, также ранения получил один гражданский. Нападавшего ликвидировали. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и близким погибшего сотрудника спецслужбы и сообщил, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

По словам источника РБК, нападение совершил житель Подмосковья. Некоторые СМИ, в частности Baza и РЕН ТВ, сообщили, что им оказался 39-летний Евгений Манюров из Подольска. По словам матери предполагаемого стрелка, он уволился из охранных фирм и в последнее время общался с «какими-то арабами». Отец предполагаемого стрелка сообщил, что сын говорил ему о работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов, однако в посольстве Telegram-каналу Mash сообщили, что человек по имени Евгений Манюров у них не работал.