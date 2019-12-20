Собянин поблагодарил сотрудников ФСБ за ликвидацию стрелка на Лубянке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Он принес соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ведомства и сообщил, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — написал он в Twitter.

Стрельба произошла вечером в четверг, 19 декабря. Один сотрудник ФСБ погиб, четверо пострадали, также ранения получил один гражданский.

Близкий к ФСБ источник РБК говорил, что стрелок — житель Подмосковья. По данным Baza, РЕН ТВ и Teleram-канала 112, злоумышленника зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет Его мать заявила, что он какое-то время работал в охранных фирмах, но уволился. По ее словам, в последнее время он общался с «какими-то арабами». Отец предполагаемого стрелка рассказал, что сын говорил ему о работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).