Появилось видео момента ликвидации стрелка у здания ФСБ

Кадры, на которых видно, как стрелок падает после нескольких выстрелов, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Внимание! Видео содержит кадры насилия!
По последним данным, в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у здания ФСБ на Большой Лубянке, погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро пострадали. Стрелок был убит прибывшим на место спецназом.
Первые сообщения о стрельбе в центре Москвы стали поступать около 18:20 мск. Судя по кадрам с места происшествия, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, стрельба велась на улице.