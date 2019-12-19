Появилось видео момента ликвидации стрелка у здания ФСБ

В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро пострадали. Открывшего стрельбу нейтрализовал прибывший на место ЧП спецназ

Кадры, на которых видно, как стрелок падает после нескольких выстрелов, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Внимание! Видео содержит кадры насилия!

По последним данным, в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у здания ФСБ на Большой Лубянке, погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро пострадали. Стрелок был убит прибывшим на место спецназом.

Первые сообщения о стрельбе в центре Москвы стали поступать около 18:20 мск. Судя по кадрам с места происшествия, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, стрельба велась на улице.