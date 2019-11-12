Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту

Ассоциация «Аванти» направила в Госдуму и Совет Федерации предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для доступа в интернет

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, станет, конечно, нарушает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива по регистрации по паспорту в интернете нарушает права граждан, а в случае принятия закона станет цензурой.

Ранее во вторник стало известно, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации предложение ввести на территории России обязательную регистрацию для граждан при доступе к Сети интернет. Несовершеннолетним предлагается регистрироваться по паспортам их родителей или законных представителей.

По мнению главы ассоциации Рахмана Янсукова, регистрацию по паспорту надо вводить и в местах публичного пользования интернетом. Мера позволит персонифицировать действия россиян в интернете и тем самым предотвратить преступления, считает он.

Как заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР), он готов инициировать обсуждение этого предложения в парламенте, добавив, что по этому вопросу «нужно узнать мнение самих россиян». По его словам, из-за участившихся случаев мошенничества с аккаунтами в соцсетях в ближайшие пять лет будет актуален вопрос внедрения цифрового ID для доступа в сеть.