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Кремль назвал проявлением цензуры идею доступа в интернет по паспорту
Ассоциация «Аванти» направила в Госдуму и Совет Федерации предложение ввести обязательную регистрацию по паспорту для доступа в интернет
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, станет, конечно, нарушает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива по регистрации по паспорту в интернете нарушает права граждан, а в случае принятия закона станет цензурой.

Ранее во вторник стало известно, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации предложение ввести на территории России обязательную регистрацию для граждан при доступе к Сети интернет. Несовершеннолетним предлагается регистрироваться по паспортам их родителей или законных представителей.   

По мнению главы ассоциации Рахмана Янсукова, регистрацию по паспорту надо вводить и в местах публичного пользования интернетом. Мера позволит персонифицировать действия россиян в интернете и тем самым предотвратить преступления, считает он.

Как заявил ТАСС замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР), он готов инициировать обсуждение этого предложения в парламенте, добавив, что по этому вопросу «нужно узнать мнение самих россиян». По его словам, из-за участившихся случаев мошенничества с аккаунтами в соцсетях в ближайшие пять лет будет актуален вопрос внедрения цифрового ID для доступа в сеть.  

1 ноября вступил в силу закон о суверенном Рунете. В соответствии с ним в России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика через оборудование. Кроме того, будет создан реестр точек обмена трафиком. 

Авторы: Полина Химшиашвили, Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Песков, интернет
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