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В Чечне отреагировали на слова Путина о Кадырове и звании Героя России

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ответил на вопрос РБК по поводу слов Владимира Путина о ежедневных опасностях, с которыми сталкивается Рамзан Кадыров.

«Речь идет о том, что Рамзан Ахматович никогда не скрывается за чьими-то спинами. Он непосредственно там, где проводятся операции, и он там руководит процессом», — пояснил пресс-секретарь Кадырова

Во время большой пресс-конференции президент заявил, что глава Чечни ежедневно подвергается опасности. По словам Путина, несмотря на его личный запрет, Кадыров участвует в боевых операциях. Президент указал, что считает Кадырова достойным звания Героя России.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

Каримов также заявил, что Кадыров руководил операцией по нейтрализации террористов, которые в 2014 году захватили Дом печати, и операцией по освобождению депутатов и председателя парламента, которые были в заложниках у боевиков.

В 2014 году боевики террористической организации «Кавказский эмират» (запрещена в России) напали на Грозный. Они открыли огонь по посту ДПС и заняли оборону в грозненском Доме печати. В городе объявляли режим контртеррористической операции, которой командовал Рамзан Кадыров.

В результате нападения были убиты 14 полицейских и еще 36 получили ранения. Десять боевиков были уничтожены.

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Общество

Отец действующего главы Чечни Ахмат Кадыров погиб в 2004 году из-за взрыва на стадионе в Грозном. Посмертно он получил звание Героя России. Рамзан Кадыров также имеет это звание.

Режиссер Александр Сокуров предлагал Путину переосмыслить этот факт, так как, по его словам, звание присвоено людям, которые воевали с Россией, однако президент России с такой трактовкой не согласился. По его словам тот, кто «встал на сторону России», работает на нее и защищает, тот достоин звания Героя России.

Теги: Владимир Путин, Чечня, Герой России, новости РБК
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Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
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Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России
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