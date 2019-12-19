В Чечне отреагировали на слова Путина о Кадырове и звании Героя России

В Чечне отреагировали на слова Путина о Кадырове и звании Героя России

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов ответил на вопрос РБК по поводу слов Владимира Путина о ежедневных опасностях, с которыми сталкивается Рамзан Кадыров.

«Речь идет о том, что Рамзан Ахматович никогда не скрывается за чьими-то спинами. Он непосредственно там, где проводятся операции, и он там руководит процессом», — пояснил пресс-секретарь Кадырова

Во время большой пресс-конференции президент заявил, что глава Чечни ежедневно подвергается опасности. По словам Путина, несмотря на его личный запрет, Кадыров участвует в боевых операциях. Президент указал, что считает Кадырова достойным звания Героя России.

Каримов также заявил, что Кадыров руководил операцией по нейтрализации террористов, которые в 2014 году захватили Дом печати, и операцией по освобождению депутатов и председателя парламента, которые были в заложниках у боевиков.