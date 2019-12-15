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Песков озвучил условие изменения Минских соглашений

Изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с ДНР и ЛНР. Об этом в интервью в программе «Большая игра» на «Первом канале» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это необходимо в случае проведения «прямого диалога» между Киевом и ДНР с ЛНР, который пока «Киев отрицает». Если же стороны захотят изменить соглашения, то «эксперты из Киева» должы сесть «в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР» и только в таком случае работать над «некими изменениями или дополнениями к Минскому комплексу мер».

Так Песков ответил на вопрос о том, возможно ли подготовить документы под условным названием «Минск-3», о чем ранее говорил лидер Украины Владимир Зеленский.

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