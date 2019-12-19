Путин предложил повысить базовую ставку окладов врачей по всей стране

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей. Такое заявление он сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, нужно повысить базовую ставку окладов врачей по всей стране. «Она сейчас в регионах разнится — от 30 до 50%. Нужно сделать единственный подход по всей стране», — сказал он. Путин также отметил, что нельзя снижать надбавки медработникам за работу в праздники и ночью.