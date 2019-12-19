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Путин предложил повысить базовую ставку окладов врачей по всей стране

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей. Такое заявление он сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

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По его словам, нужно повысить базовую ставку окладов врачей по всей стране. «Она сейчас в регионах разнится — от 30 до 50%. Нужно сделать единственный подход по всей стране», — сказал он. Путин также отметил, что нельзя снижать надбавки медработникам за работу в праздники и ночью.

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В конце октября гендиректор научно-практического центра «Госучет» Роман Ерженин сообщил, что в 2018 году в Иркутской области почти половина врачей не получила зарплату, предусмотренную майскими указами Путина. Согласно документам врачам должны были выплатить 200% от средней по экономике зарплаты, а среднему медперсоналу — 100%.

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В августе Путин назвал ситуацию в сфере здравоохранения «провалом». Он призывал проверить, исполняются ли майские указы по увеличению выплат на 200%. По словам президента, пока в малых городах, селах и населенных пунктах этого не наблюдается. В октябре на встрече с премьер-министром Путин заявил, что нужно добиться справедливой зарплаты, чтобы решить кадровый вопрос в этой сфере.

Теги: Владимир Путин, врачи
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