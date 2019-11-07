Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой у врачей

Заработная плата медицинских сотрудников в России выросла по итогам первых девяти месяцев 2019 года, следует из данных Росстата.

Доходы врачей с января по сентябрь увеличились на 7%. Сейчас они составляют в среднем 79 тыс. руб. в месяц по сравнению с 73,6 тыс. руб. в 2018 году.

Саму высокую среднюю зарплату получают врачи Чукотки (187,9 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (182,7 тыс. руб.) и Ненецкого автономного округа (166,7 тыс. руб.). Меньше всего врачи получают в Ингушетии — 43,4 тыс. руб.

У медработников средней категории зарплаты также выросли на 7%. Сейчас средний показатель составляет 39 тыс. руб. по стране. Регионы, в которых медсестры и фельдшеры зарабатывают больше всего, совпадают с тройкой лидеров среди врачей — во всех трех северных округах зарплаты превышают 90 тыс. руб. В аутсайдерах — республики Северного Кавказа — там средний медперсонал получает от 22 до 27,6 тыс. руб. в месяц.

Младшие медработники сейчас получают в среднем по стране 35,3 тыс. руб. На севере их зарплаты достигают 91,7 тыс. руб. (ЯМАО), а на юге падают до 21,5 тыс. руб. (Ингушетия). Рост зарплат в этой категории за первые три квартала 2019 года составил 5%.