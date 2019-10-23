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В Иркутске проверят лишение врачей положенной по указу Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области не получили в 2018 году зарплату, предусмотренную майскими указами президента Владимира Путина. Об этом заявил гендиректор научно-практического центра «Госучет» Роман Ерженин, передает агентство «Ирсити». По его словам, прокуратура проверит полученные сведения.

Согласно майским указам, в 2018 году врачи Иркутской должны были получить зарплату в размере 200% от средней по экономике, средний медперсонал — 100%. «Госучет» в своем исследовании проанализировал официальные данные по средней заработной плате в 110 медицинских учреждениях. По его данным, 47,6% врачей, или 3990 человек, не получают зарплату в 73826 руб. при средней 36913 руб., а 54% медсестер, или 11194 человека, не получают зарплату 36913 руб.

Ерженин направил полученную информацию в региональное заксобрание, которое, в свою очередь, передало их в прокуратуру, сообщает агентство. Он также прокомментировал данные областного минздрава, согласно которым зарплата врачей с 2015-го по 2018 год увеличилась с 48,2 тыс. до 72,3 тыс. руб, а средний персонал в 2018 году стал получать 36 тыс. руб. по сравнению с 26 тыс. руб. тремя годами ранее. Ерженин отметил, что эти данные, по информации центра, учитывают среднюю зарплату по всем медучреждениям региона, однако минимальный и максимальный уровни зарплаты в Иркутской области значительно отличаются: 34,4 тыс. и 106 тыс. руб. соответственно у врачей и 25,3 тыс. и 56,5 тыс. у медсестер.

В августе Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, на котором оценил ситуацию в этой сфере как «провал». Он призвал проверить выполнение целевых показателей в 200% по экономике региона, отметив, что «в малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного». 9 октября Путин в ходе встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым указал на необходимость добиться выплаты врачам «справедливой» зарплаты. Он отметил, что без этого кадровый вопрос в здравоохранении не решить.

Теги: врачи, Иркутская область
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