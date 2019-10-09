Путин назвал способ решить «один из главных вопросов здравоохранения»

В ходе встречи с главой правительства президент указал на необходимость добиться выплаты врачам «справедливой» зарплаты. Без этого, по словам Путина, кадровый вопрос в здравоохранении не решить

Для решения кадрового вопроса в здравоохранении — «одного из главных вопросов» — необходимо установить для медиков справедливую оплату труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждалась ситуация в первичном звене здравоохранения, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Она [оплата труда] должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — сказал Путин.

В свою очередь Медведев заявил, что уже утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Необходимость такой модернизации премьер-министр объяснил тем, что большинство россиян обращается за медицинской помощью, в первую очередь, в поликлиники и больницы в небольших городах и сельской местности.

«Надо признать прямо, состояние этих больниц и поликлиник весьма сложное, в некоторых местах просто тяжелое», — сказал Медведев.

В августе Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, на котором оценил ситуацию в этой сфере как «провал».