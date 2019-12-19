Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным на саммите в Петербурге

Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным на саммите в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, который пройдет в Петербурге 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Как уточнили в администрации главы государства, Лукашенко планирует продолжить переговоры с Путиным для «решения вопросов» в отношениях Москвы и Минска.

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии прошла в Сочи 7 декабря. Переговоры продолжались более пяти часов, по их итогам Лукашенко уехал из резиденции «Бочаров Ручей» без заявления для прессы. Как отмечали в Кремле, лидеры должны были обсудить в том числе крупные инвестиционные проекты и вопросы по газу. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что стороны достигли прогресса по некоторым темам.

Позднее Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным до Нового года. По его словам, стороны должны «окончательно расставить точки над «i» по ключевым вопросам двусторонних отношений.