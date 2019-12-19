В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».

За транзит газа в 2014–2019 годы Украина получила свыше $14 млрд, или около $2,5 млрд в год, и при прогнозируемом показателе ВВП $154 млрд возможные потери Киева составят около 2%, заявил Левочкин. Украина не может «позволить себе лишиться такого источника доходов», отметил он, назвав возможное непродление газового соглашения с Россией «абсолютным экономическим нонсенсом».

Срок действия договора на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря, стороны — компании «Нафтогаз» и «Газпром» — пока не договорились о новом контракте.

Ранее в Киеве отвергли предложение «Газпрома» заключить контракт на один год и отказаться от судебных разбирательств с российской компанией и заявили, что заинтересованы лишь в долгосрочном соглашении. Позднее в «Нафтогазе» усомнились в подписании контракта до 1 января, отметив, что вероятность заключения соглашения «приближается к нулю с каждой минутой». Однако в украинском МИД посчитали, что стороны еще могут успеть договориться. Следующий раунд переговоров Москвы и Киева по газу запланирован на 19 декабря.