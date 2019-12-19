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Глава МИД Украины оценил шанс заключения договора по транзиту до 1 января

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что между Москвой и Киевом сохраняется возможность договориться о заключении контракта до 1 января. Так он прокомментировал в интервью телеканалу «Украина 24»  заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о «стремящейся к нулю» вероятности урегулирования этого вопроса до конца года.

«Андрей Коболев — профессионал, который занимается этим вопросом. Я смотрю на эту ситуацию немного шире: это часть, которая — мы понимаем, как она укладывается в большой пазл всего этого. Мне все-таки кажется, что есть возможность у нашей команды договориться об обеспечении Европы газом», — сказал он.

По мнению Пристайко, главным препятствием к заключению контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» является тот факт, что Украина выдвигает новые условия согласно европейскому законодательству. Он отметил, что Киев имеет довольно сильные позиции на переговорах по транзиту, так как украинская газотранспортная система является «единственным надежным и значительным потоком».

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Бизнес

Ранее главы украинской компании Андрей Коболев заявил, что вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой». Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В России предлагали заключить годовой договор или продлить действующий при условии отказа от претензий в суде и прекращении разбирательств. Киев отмечал, что не заинтересован в подписании временного договора и считает возможным заключение долгосрочного контракта.
 

Теги: «Нафтогаз Украины», газ, Украина
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