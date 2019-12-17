«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

По словам главы компании, новый раунд переговоров может состояться в апреле-мае 2020 года, если сторонам не удастся заключить соглашение до 31 декабря, когда истекает срок действия нынешнего контракта

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — сказал Коболев.

По его словам, утверждение санкций США против строительства российского «Северного потока-2» увеличивают шансы на то, что договор подпишут в конце этого года — начале следующего. Проект оборонного бюджета, в который внесли такие ограничения, американский Сенат одобрил 13 декабря.

Коболев отметил, что долгая пауза в транзите газа станет большим вызовом для темпов его роста, запланированных в правительстве, а также экономики Украины. По словам главы «Нафтогаза», передает агентство, это станет переломным моментом для энергобаланса, энергоэффективности страны и добычи газа.