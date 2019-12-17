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«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
По словам главы компании, новый раунд переговоров может состояться в апреле-мае 2020 года, если сторонам не удастся заключить соглашение до 31 декабря, когда истекает срок действия нынешнего контракта
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Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — сказал Коболев.

По его словам, утверждение санкций США против строительства российского «Северного потока-2» увеличивают шансы на то, что договор подпишут в конце этого года — начале следующего. Проект оборонного бюджета, в который внесли такие ограничения, американский Сенат одобрил 13 декабря.

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Коболев отметил, что долгая пауза в транзите газа станет большим вызовом для темпов его роста, запланированных в правительстве, а также экономики Украины. По словам главы «Нафтогаза», передает агентство, это станет переломным моментом для энергобаланса, энергоэффективности страны и добычи газа.

Очередные переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной прошли на прошлой неделе в Вене. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что сторонам удалось достичь предварительных договоренностей, отметив при этом, что решение прорабатывается и дальше.

Пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook опровергла сообщение о предварительных договоренностях. Там заявили, что стороны лишь «договорились продолжать договариваться».

Контракт на транзит газа через Украину в европейские страны был заключен в 2009 году, а срок его действия истекает 31 декабря. Москва предлагала продлить действующий договор, либо заключить временный на год. «Газпром» также настаивает на взаимном отказе от претензий в арбитраже и прекращении судебных разбирательств. Киев хочет заключить долгосрочное соглашение и требует пересмотреть тарифы на транзит газа.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Нафтогаз Украина», транзит газа
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