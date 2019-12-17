В Еврокомиссии назвали дату переговоров по газу с Украиной и Россией

В Еврокомиссии назвали дату переговоров по газу с Украиной и Россией

Очередной раунд трехсторонних — с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии — переговоров по газу планируется провести в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«С нетерпением жду следующего раунда трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Настало время отправить позитивный сигнал рынкам и потребителям», — написал Шефчович на своей странице в сети Twitter.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров прошел 28 октября в Брюсселе.

«В целом мы видим, что и Еврокомиссия, и украинские партнеры настроены конструктивно, мы продолжим наше взаимодействие», — заявил по итогам встречи министр энергетики России Александр Новак.