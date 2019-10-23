МИД Турции отказался считать операцию на севере Сирии завершенной

Приостановка военной операции на севере Сирии не означает, что она завершилась и турецкие военные покидают регион, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.

«Мы приняли к сведению гарантии США, поэтому операцию пока приостановили, но это не значит, что она закончилась», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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