Политика , 23 окт, 11:46
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МИД Турции отказался считать операцию на севере Сирии завершенной
Приостановка военной операции на севере Сирии не означает, что она завершилась и турецкие военные покидают регион, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.
«Мы приняли к сведению гарантии США, поэтому операцию пока приостановили, но это не значит, что она закончилась», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
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