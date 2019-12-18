Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании дочери мужчину из Ленобласти

Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании дочери мужчину из Ленобласти

Подозреваемого в изнасиловании 13-летней дочери мужчину из Гатчинского района Ленинградской области арестовали на два месяца. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Гатчинского районного суда.

«В отношении подозреваемого [Андрея] Бовта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 16 февраля 2020 года», — сообщили в суде.

Многодетного отца обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, а также в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Свою вину он не признал.

16 декабря сотрудники правоохранительных органов нашли склад оружия в частном доме в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти. В доме проживала семья, воспитывающая восьмерых детей в возрасте от 3 до 17 лет.

В арсенале задержанного в доме главы семейства были винтовки, бронежилеты с надписью «ФСБ», автоматическое оружие.