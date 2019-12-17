Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной

В Ленинградской области задержали владельца дома, где проживал мужчина, которого подозревают в насилии на малолетней дочерью. Об этом сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Задержан пожилой мужчина. Это хозяин дома, где жила эта [многодетная] семья», — сообщил источник ТАСС.

Собеседник ТАСС сообщил агентству, что дом, в котором проживали подозреваемый в преступлении мужчина и его семья, был арендован.

По данным «Интерфакса», владельца дома задержали в соответствии с 91-й статьей Уголовно-процессуального кодекса. Согласно этой статье УПК, полиция может задержать человека, если на его лице или на его одежде, при нем или в его жилище были обнаружены «явные следы преступления».