СК завел дело о сексуальном насилии над ребенком под Гатчиной

СК завел дело о сексуальном насилии над ребенком под Гатчиной

В Ленинградской области завели уголовное дело по факту сексуального насилия над малолетней, говорится в сообщении регионального управления СК.

По предварительной информации, с 2012 года по декабрь 2019-го в частном доме в деревне Химози 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Сейчас девочке 13 лет.

Мужчину задержали. В ходе обысков в его доме изъяли электронные носители информации и иные «предметы», «представляющие интерес для следствия». Что это за предметы, не уточняется. СК завел уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование малолетней).

Сотрудники правоохранительных органов продолжат осмотр частного дома, также будут изучены условия проживания несовершеннолетних в многодетной семье. Помимо этого, следствие намерено попросить суд заключить задержанного под стражу.