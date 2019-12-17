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СК завел дело о сексуальном насилии над ребенком под Гатчиной

В Ленинградской области завели уголовное дело по факту сексуального насилия над малолетней, говорится в сообщении регионального управления СК.

По предварительной информации, с 2012 года по декабрь 2019-го в частном доме в деревне Химози 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Сейчас девочке 13 лет.

Мужчину задержали. В ходе обысков в его доме изъяли электронные носители информации и иные «предметы», «представляющие интерес для следствия». Что это за предметы, не уточняется. СК завел уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование малолетней).

Сотрудники правоохранительных органов продолжат осмотр частного дома, также будут изучены условия проживания несовершеннолетних в многодетной семье. Помимо этого, следствие намерено попросить суд заключить задержанного под стражу.

В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия
Общество

Ранее ТАСС, «РИА Новости» и портал 47 news со ссылкой на источники, в том числе в правоохранительных органах, сообщали, что 16 декабря в частном доме с детьми в Гатчинском районе сотрудники правоохранительных органов нашли склад оружия. Уполномоченная по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова сообщила РБК, что в доме находились восемь детей. По данным СМИ, в ходе обысков в нем нашли винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ». По его информации 47news, дети были эвакуированы.

Теги: Ленинградская область, Гатчина, сексуальное насилие
Материалы по теме
В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия
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