Полиция сообщила результаты обыска в доме с арсеналом оружия под Гатчиной

В доме, где мужчина сожительствовал с двоюродной сестрой, хранились гранатомет, автоматы и два пистолета-пулемета

Видео: Следственный комитет РФ

В ходе обыска в частном доме под Гатчиной, где местного жителя заподозрили в сексуальной связи с несовершеннолетней дочерью, было обнаружено большое количество оружия, сообщили РБК источники в центральном аппарате МВД и в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Помимо четырех автоматов Калашникова полицейские также обнаружили в доме гранатомет, ружье, два пистолета-пулемета, ручной пулемет Калашникова, самодельные патроны и магазины к автоматам.

Хранились в доме также бронежилеты с надписью «ФСБ» и радиостанции.

Проживавшая в доме женщина заявила, что оружие принадлежало ее сожителю. По ее словам, мужчина, который является ее двоюродным братом, утверждал, что «работает в КГБ», а потому ничего о себе не рассказывал, объясняя это соображениями секретности.

Женщина также рассказала, что от задержанного Андрея Бофта у нее было шесть детей. По ее словам, одна из дочерей (2006 года рождения) рассказывала, что мужчина неоднократно вступал с ней в половую связь. Однако в полицию женщина обращаться не стала, объяснив это опасениями за жизнь и здоровье детей.

Издание 47News указывает, что полицейским, которые пришли в дом для проверки, Бофт представился полковником ГРУ. Позднее выяснилось, что никакого отношения к спецслужбам он не имел.

Как сообщалось ранее, по факту сексуального насилия над ребенком заведено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование малолетней). Во вторник СК также заявил о возбуждении дел по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК).