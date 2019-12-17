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Медики сообщили о состоянии детей из дома под Гатчиной

Детей из частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где накануне обнаружили склад с оружием, 17 декабря выпишут из больницы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Михаил Муравьев.

В администрации губернатора региона сообщили РБК, что сейчас дети и мать находятся в Гатчинской центральной районной больнице. «Со всеми все хорошо, поэтому маму и старших детей сегодня отпускают. С маленькими детьми проведут дополнительные обследования и тоже передадут маме. Детям от трех до 17 лет», — добавили там.

Как отметили в администрации, в больницу они попали «на всякий случай», «просто потому что процедура такая».

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Также в администрации рассказали, что дети в последнее время не ходили в школу. «Они приехали в Ленобласть полтора года назад. Родители зарегистрированы в Санкт-Петербурге», — сообщили там, уточнив, что часть детей родилась в Петербурге, часть — в других городах.

В администрации не смогли подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что родители детей — сектанты, и посоветовали обращаться к правоохранителям. Всего, как ранее рассказала РБК уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова, в доме находились восемь детей. 

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Как ранее сообщили в Следственном комитете, в отношении мужчины, в чьем доме ранее нашли оружие, завели дело об изнасиловании малолетней. По предварительным данным, он с 2012 года по декабрь 2019-го неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой сейчас 13 лет. Мужчину задержали.

В ходе обысков из дома изъяли электронные носители информации и предметы, «представляющие интерес для следствия», сообщили в СК. По данным 47news, оперативники обнаружили там винтовки, автоматическое оружие и бронежилеты с надписью «ФСБ».

Теги: новости РБК, Ленинградская область, дети
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