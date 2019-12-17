Медики сообщили о состоянии детей из дома под Гатчиной

Медики сообщили о состоянии детей из дома под Гатчиной

Детей из частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области, где накануне обнаружили склад с оружием, 17 декабря выпишут из больницы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Михаил Муравьев.

В администрации губернатора региона сообщили РБК, что сейчас дети и мать находятся в Гатчинской центральной районной больнице. «Со всеми все хорошо, поэтому маму и старших детей сегодня отпускают. С маленькими детьми проведут дополнительные обследования и тоже передадут маме. Детям от трех до 17 лет», — добавили там.

Как отметили в администрации, в больницу они попали «на всякий случай», «просто потому что процедура такая».

Также в администрации рассказали, что дети в последнее время не ходили в школу. «Они приехали в Ленобласть полтора года назад. Родители зарегистрированы в Санкт-Петербурге», — сообщили там, уточнив, что часть детей родилась в Петербурге, часть — в других городах.