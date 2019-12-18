Трех участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе

Сотрудники ФСБ задержали еще трех подозреваемых в убийстве во время перестрелки в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчин, ранее объявленных в международный розыск, задержали в поселке Ровеньки Белгородской области. Они пытались пересечь российско-украинскую границу.

Перестрелка на хуторе Чернозубов Ростовской области произошла 22 октября между местными жителями. Представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов рассказал, что стрелявшие — чеченцы, которые долгое время судились из-за земельного участка.

Участники конфликта приехали на встречу, но затем достали оружие и открыли огонь. В результате перестрелки погибли пять человек, еще двое пострадали. Первых трех подозреваемых задержали в течение нескольких дней после перестрелки. Еще четверых объявили в международный розыск. Таким образом, сейчас в международном розыске числится еще один участник перестрелки.