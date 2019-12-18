Политика , 18 дек, 03:32
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Палата представителей США назвала дату голосования по импичменту Трампу
Голосование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, состоится 18 декабря в палате представителей США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
«Завтра (18 декабря — ред.) палата представителей осуществит одни из наиболее весомых своих полномочий, которые она имеет в соответствии с конституцией США, и проголосует по утверждению двух статей импичмента в отношении президента США», — говорится в сообщении.
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