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Трамп назвал импичмент «попыткой незаконного госпереворота»
В письме к инициировавшему импичмент сенатору-демократу Ненси Пелоси президент ответил на оба пункта обвинения в рамках процедуры и заявил, что своими действиями партия нарушает Конституцию и им «жить» с этим дальше
Фото: Zuma / ТАСС

Президент США Дональд Трамп отправил письмо спикеру палаты представителей американского конгресса Ненси Пелоси, инициировавшей процедуру импичмента. Трамп отметил, что своими действиями демократы пытаются совершить государственный переворот и нарушают конституцию США. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Это ничто иное, как незаконная партийная попытка переворота <...> Вы не только выступаете против меня как президента, но и против всей Республиканской партии», — написал Трамп.

Президент отметил, что для процедуры импичмента нет никаких оснований, поскольку не было преступлений, правонарушений и каких-либо других проступков. «Продолжая незаконный импичмент, вы нарушаете свою клятву, приверженность Конституции и открыто объявляете войну американской демократии», — добавил Трамп. «То, что вы делаете, — ужасно, но вам с этим жить, не мне», — заключил президент.

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В письме Трамп также привел аргументы по двум пунктом обвинений, утвержденных в рамках импичмента, — «злоупотребление властью» и «препятствование расследованию конгресса». На прошлой неделе юридический комитет палаты представителей утвердил их. В частности, Трамп напомнил, что после после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, тот сообщил, что на него не оказывали давление. Президент также добавил, что демократы объявили о начале импичмента уже через несколько месяцев после его инаугурации.

Пелоси, в свою очередь, выступила с обращением к демократам перед голосованием в сенате по утверждению пунктов обвинения, которое пройдет 18 декабря.

«К сожалению, факты ясно показали, что президент злоупотреблял своей властью ради личной политической выгоды и что он препятствовал конгрессу, требуя быть выше ответственности, выше Конституции и американского народа. В Америке никто не выше закона», — написала Пелоси.

Сенатор объявила о начале импичмента 25 сентября после заявлений председателя комитета по разведке нижней палаты Адама Шиффа о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена (одного из соперников Трампа на выборах в 2020 году), входившего в управление компании Burisma.

В Белом доме обвинения против Трампа назвали беспочвенными. Республиканцы также представили 123-страничный доклад, в котором детально опровергли доводы демократов, говорящие о вине президента. Кроме того, они отметили, что показания свидетелей не подтверждали заморозку военной помощи Украине со стороны США до тех пор, пока не начнется расследование.

Теги: Дональд Трамп, импичмент, Палата представителей США
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