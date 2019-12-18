Трамп назвал импичмент «попыткой незаконного госпереворота»

В письме к инициировавшему импичмент сенатору-демократу Ненси Пелоси президент ответил на оба пункта обвинения в рамках процедуры и заявил, что своими действиями партия нарушает Конституцию и им «жить» с этим дальше

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Президент США Дональд Трамп отправил письмо спикеру палаты представителей американского конгресса Ненси Пелоси, инициировавшей процедуру импичмента. Трамп отметил, что своими действиями демократы пытаются совершить государственный переворот и нарушают конституцию США. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Это ничто иное, как незаконная партийная попытка переворота <...> Вы не только выступаете против меня как президента, но и против всей Республиканской партии», — написал Трамп.

Президент отметил, что для процедуры импичмента нет никаких оснований, поскольку не было преступлений, правонарушений и каких-либо других проступков. «Продолжая незаконный импичмент, вы нарушаете свою клятву, приверженность Конституции и открыто объявляете войну американской демократии», — добавил Трамп. «То, что вы делаете, — ужасно, но вам с этим жить, не мне», — заключил президент.

В письме Трамп также привел аргументы по двум пунктом обвинений, утвержденных в рамках импичмента, — «злоупотребление властью» и «препятствование расследованию конгресса». На прошлой неделе юридический комитет палаты представителей утвердил их. В частности, Трамп напомнил, что после после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, тот сообщил, что на него не оказывали давление. Президент также добавил, что демократы объявили о начале импичмента уже через несколько месяцев после его инаугурации.