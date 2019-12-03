Комитет конгресса обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США

В США обнародовали результаты расследования по делу об импичменте Дональда Трампа. Речь идет о многомесячной кампании под руководством Трампа, целью которой были политические интересы в ущерб национальным, уверены авторы доклада

Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал финальную версию доклада, подготовленного в связи с началом процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 300-страничный документ опубликован (*.pdf) на сайте комитета.

Доклад основан на показаниях, прозвучавших на слушаниях в конгрессе. По версии авторов доклада, они свидетельствуют о том, что Трамп злоупотребил своей властью для того, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и вынудить его начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена — одного из основных соперников Трампа.

«Президент поставил свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов, стремился подорвать целостность процесса выборов президента США и поставил под угрозу национальную безопасность США», — говорится в докладе. Действия Трампа авторы документа объясняют стремлением добиться собственного переизбрания в 2020 году и нанести ущерб политическим конкурентам.

Авторы доклада вновь обращают внимание на телефонный звонок между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля, расшифровку которого в итоге предоставил Белый дом под давлением общественности. В докладе говорится, что звонок является демонстрацией того, что президент США поставил личную политическую выгоду выше национальных интересов.