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Политика ,  
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Комитет конгресса обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США
В США обнародовали результаты расследования по делу об импичменте Дональда Трампа. Речь идет о многомесячной кампании под руководством Трампа, целью которой были политические интересы в ущерб национальным, уверены авторы доклада

Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал финальную версию доклада, подготовленного в связи с началом процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 300-страничный документ опубликован (*.pdf) на сайте комитета.

Доклад основан на показаниях, прозвучавших на слушаниях в конгрессе. По версии авторов доклада, они свидетельствуют о том, что Трамп злоупотребил своей властью для того, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и вынудить его начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена — одного из основных соперников Трампа.

«Президент поставил свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов, стремился подорвать целостность процесса выборов президента США и поставил под угрозу национальную безопасность США», — говорится в докладе. Действия Трампа авторы документа объясняют стремлением добиться собственного переизбрания в 2020 году и нанести ущерб политическим конкурентам.

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Авторы доклада вновь обращают внимание на телефонный звонок между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля, расшифровку которого в итоге предоставил Белый дом под давлением общественности. В докладе говорится, что звонок является демонстрацией того, что президент США поставил личную политическую выгоду выше национальных интересов.

«Наше расследование установило, что этот телефонный звонок не был ни началом, ни концом усилий президента Трампа изменить внешнюю политику США в угоду личной выгоде. Скорее это была драматическая кульминация в течение многомесячной кампании под руководством президента Трампа, в которой высокопоставленные должностные лица США, включая вице-президента, государственного секретаря, исполняющего обязанности начальника штаба,
министра энергетики и другие были либо осведомлены, либо активно участвовали в том, чтобы извлечь из иностранного государства личную политическую выгоду, которой добивался президент», — говорится в докладе.

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Доклад будет передан в юридический комитет палаты представителей конгресса США. Однако его авторы обещают, что расследование будет продолжено, поскольку многие вопросы остались без ответа. 

Расследование по делу об импичменте Трампу было инициировано демократами в палате представителей 24 сентября. Поводом для него послужила информация от анонимного информатора заявившего о том, что Трамп в разговоре с Зеленским давил на него в своих политических интересах. Из расшифровки разговора стало известно, что Трамп предлагал Зеленскому возобновить на Украине расследование против Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который собирается составить конкуренцию Трампу на следующих президентских выборах). 

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, импичмент, Конгресс
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