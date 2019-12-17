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В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, после встречи «нормандской четверки» стало ясно, кто является другом, а кто — врагом ДНР. Кроме того, он обратил внимание на то, что возможность развития трансграничного сотрудничества с Россией закреплена в Комплексе мер.

«Поэтому экономическое, социокультурное, научно-образовательное, спортивное, бытовое и другое взаимодействие с Российской Федерацией полностью укладывается в концепцию мирного урегулирования конфликта», — заявил Пушилин.

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Кроме того, Пушилин заявил, что Киев намеренно затягивает процесс обмена пленными. По словам главы ДНР, Украина не желает обеспечить «чистый обмен» по формуле «всех установленных на всех установленных».

О том, что Донбасс продолжит интеграцию с Россией, заявил и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, сообщает Луганский информационный центр.

Пасечник отметил, что интеграция с Россией соответствует минским соглашениям и республика будет сближаться с Москвой вне зависимости от желания Киева и западных стран.

В сентябре Пушилин также говорил о том, что перед Донецком стоит задача максимальной интеграции с Россией. При этом он указывал, что в минских соглашениях прописан пункт о трансграничном сотрудничестве.

В 2017 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва намерена добиться выполнения минских договоренностей и не пытается интегрировать в свой состав самопровозглашенные республики.

Накануне Киев отверг предложение депутата бундестага Ульриха Оэме привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату». По словам официального представителя МИДа Украины Екатерины Зеленко, подобные контакты с самопровозглашенными республиками вредны. Для установления мира, по ее словам, необходимо, чтобы войска покинули регион, а Украина восстановила контроль над границей.

Теги: ДНР, ЛНР
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