В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам Пушилина, после встречи «нормандской четверки» стало ясно, кто является другом, а кто — врагом ДНР. Кроме того, он обратил внимание на то, что возможность развития трансграничного сотрудничества с Россией закреплена в Комплексе мер.

«Поэтому экономическое, социокультурное, научно-образовательное, спортивное, бытовое и другое взаимодействие с Российской Федерацией полностью укладывается в концепцию мирного урегулирования конфликта», — заявил Пушилин.

Кроме того, Пушилин заявил, что Киев намеренно затягивает процесс обмена пленными. По словам главы ДНР, Украина не желает обеспечить «чистый обмен» по формуле «всех установленных на всех установленных».