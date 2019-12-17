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Киев отверг предложение привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Украинский МИД отверг предложение депутата бундестага Ульриха Оэме привлечь представителей самопровозглашенных республик Донбасса к переговорам в «нормандском формате». Об этом заявила официальный представитель ведомства Екатерина Зеленко, передает агентство «Укринформ».

«Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками на временно оккупированных территориях Украины», — сказала Зеленко. По ее словам, подобные контакты, хоть и «замаскированные под посредничество», вредны, а для установления мира есть «простая формула»: войска должны покинуть регион, а Украина — восстановить контроль над границей. Такую позицию поддерживает и немецкое правительство, отметила Зеленко.

Член ПАСЕ выступил за привлечение ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Политика

15 декабря член ПАСЕ и немецкой партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэме предложил привлечь к переговорам в «нормандском формате» для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины «очень важного участника» — представителя ДНР и ЛНР. Он также сообщил о планах вынести соответствующую инициативу на заседание ПАСЕ.

Теги: Украина, нормандский формат
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