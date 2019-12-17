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Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Суд арестовал еще одного подозреваемого в убийстве главы ингушского Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алихану Оздоеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года. Его обвиняют по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия).

В начале декабря сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии задержали шесть членов преступной группы, подозреваемых в убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

По данным «РИА Новости», в рамках уголовного дела помимо Оздоева уже арестовано десять человек. Среди них — предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев, его сын Закре Полонкоев и племянник Аслан Полонкоев, а также Алихан Белхароев, Исе Накастоев и Али Картоев. Заочно арестован также Курейша Картоев, которого считают вероятным убийцей Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Следствие склоняется к версии заказного убийства. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, говорил, что причиной убийства мог стать конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи.

Теги: суд, арест
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