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Суд арестовал лидера ОПГ по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Басманный суд арестовал Хасана Полонокева — лидера преступной группы, которую подозревают в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Также суд арестовал Аслана Полонкоева, обвиняемого в причастности к убийству Эльджаркиевых. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что среди задержанных по делу об убийстве Эльджаркиевых находятся также Закре Полонкоев — сын Хасана Полонкоева. По словам источника агентства, Аслан Полонкоев начал сотрудничать со следствием. К тому же, по данным «Интерфакса», по делу задержаны еще три человека: Алихан Белхароев, Иса Накастоев и Али Картоев.

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СК показал видео с подозреваемым в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве и Ингушетии шесть человек по делу об убийстве Эльджаркиевых, в том числе руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева. Ему и его родственнику предъявили обвинение по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по ч. 3 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брат Абдулахмеда застрелили на улице Академика Анохина в московском районе Тропарево-Никулино. Приоритетной версией следствия является заказное убийство, сообщал РБК источник, знакомый с ходом расследования. Его причиной мог стать конфликт Эльджаркиева с религиозным братством Батал-хаджи.

Теги: Центр по борьбе с экстремизмом, Ингушетия, убийство, новости РБК
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