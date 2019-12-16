Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом. Свое мнение он высказал в описании к видео на YouTube-канале.

«Поверьте, я искренне горжусь!» — написал экс-депутат под видео, показывающим Крымский мост в ночном тумане. Журавко также написал, что «проклинает» 2014 год, а также «власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю».

Экс-депутат призвал представить, что в Крым «идут украинские поезда» и «днепровская вода с территории Украины», а также что Украина и Россия вместе строят «величайшие мосты».

Ранее Журавко не раз высказывался об украинских властях и о ситуации в стране в негативном ключе. В ноябре он заявил об энергетическом коллапсе на Украине в случае непродления контракта на транзит российского газа в Европу через территорию страны. В августе Журавко опубликовал в Facebook отчет о правонарушениях Вооруженных сил Украины в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской областей.

Мост, соединяющий Таманский и Керченский полуострова, состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили 15 мая 2018 года. С октября прошлого года по нему начали ездить грузовики.