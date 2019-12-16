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Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом. Свое мнение он высказал в описании к видео на YouTube-канале.

«Поверьте, я искренне горжусь!» — написал экс-депутат под видео, показывающим Крымский мост в ночном тумане. Журавко также написал, что «проклинает» 2014 год, а также «власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю».

Экс-депутат призвал представить, что в Крым «идут украинские поезда» и «днепровская вода с территории Украины», а также что Украина и Россия вместе строят «величайшие мосты».

Ранее Журавко не раз высказывался об украинских властях и о ситуации в стране в негативном ключе. В ноябре он заявил об энергетическом коллапсе на Украине в случае непродления контракта на транзит российского газа в Европу через территорию страны. В августе Журавко опубликовал в Facebook отчет о правонарушениях Вооруженных сил Украины в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской областей.

Мост, соединяющий Таманский и Керченский полуострова, состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили 15 мая 2018 года. С октября прошлого года по нему начали ездить грузовики.

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Регулярное движение по железнодорожной части планировали открыть в декабре 2019 года, но запуск движения грузовых поездов отложили до июня 2020 года. Сейчас пассажирские составы совершают тестовые поездки по мосту. Первые поезда в Крым отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря.

Теги: Крымский мост, депутат, Украина, Россия
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