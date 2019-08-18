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Экс-депутат Рады опубликовал данные о преступлениях ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал в Facebook отчет о правонарушениях Вооруженных сил Украины в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской областей.

Документы за подписью генерал-майора Игоря Криштуна адресованы министру обороны Украины Степану Полтораку и касаются 2014–2015 годов. Источник материалов не указывается.

Согласно отчету, в ноябре 2014 года один из сотрудников ВСУ по фамилии Паламарчук в состоянии опьянения незаконно проник в частный дом, где изнасиловал девушку и убил вступившегося за нее отца.

Другой, сержант Карпинец, призванный на службу в рамках мобилизации, в марте 2015 года сбил двух пешеходов на бронетранспортере. В результате инцидента погибла девочка 2008 года рождения.

Кроме того, в июне 2015 года военные убили двух женщин, включая пенсионерку, в августе три бойцаВСУ застрелили водителя такси. Всего, по данным отчета, среди сотрудников ВСУ зафиксировано 147 преступлений в отношении мирного населения, в том числе 20 убийств.

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Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако уже 3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня. 5 августа в Минобороны Украины сообщили, что ДНР четыре раза нарушила перемирие. По данным ведомства, в результате обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

Теги: Верховная Рада Украины, Донбасс
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