Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа. Об этом он написал в Facebook.

«Коротко и ясно хочу сказать — без транзита российского газа в Европу в Украине будет самый настоящий коллапс», — пишет Журавко. По его словам, уже сейчас на Украине есть проблемы с теплоэнергией. Он отметил, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного чиновника, что в некоторых районах Херсона продлевали школьные каникулы, так как в классах холодно. «Их [некоторые районы Херсона] уже предупредили, что могут возникнуть проблемы с поставками газа, если вдруг Россия перекроет газовый вентиль», — написал Журавко. «Как говорят их чиновники, что скоро начнутся холодные бунты», — добавил- экс-депутат.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. В начале октября глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал его продление бессмысленным.

В субботу, 6 ноября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что для заключения нового контракта на поставку газа на Украину необходимо решить ряд «принципиально важных вопросов». Среди них урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на основе взаимного отказа от претензий, а также отмена подтвержденного украинскими судами решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с российской компании более $6,5 млрд. Он добавил, что Украине также необходимо определить объемы прямых закупок российского газа и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.