В правительстве Подмосковья назвали елки самой большой «проблемой ЖКХ»

В Подмосковье откроют специальные площадки для сбора крупногабаритных отходов, что позволит сократить вывоз мусора для захоронения на 600 тыс. т в год. Об этом сообщил заместитель главы правительства региона Евгений Хромушин, передает корреспондент РБК.

Хромушин объяснил, что люди будут накапливать специфические отходы, такие как строительные материалы, мебель, техника и другие, а потом привозить на площадки и раскладывать по контейнерам. Он отметил, что пока такие площадки откроются в трех муниципальных образованиях Подмосковья, а в следующем году во всех остальных.

Хромушин также сообщил, что в этом году продолжится акция «Подари елке вторую жизнь», в рамках которой люди привозили елки на специализированные площадки для их дальнейшей переработки. По его словам, в прошлом году на таких площадках было собрано более 7 тыс. елок.

«Самая большая проблема ЖКХ, как мы говорим в шутку, что новогодняя елка не влезает в мусоропровод», — сказал Хромушин, отметив, что по этой причине после новогодних праздников все дворы оказываются завалены елками. По его словам, площадки для сбора елей будут открыты во всех муниципальных образованиях Подмосковья, а в некоторых из них будет размещаться от четырех до десяти таких площадок. Деревья будут перерабатываться в щепу, из которой сделают либо почвогрунт, либо инертный материал для посадки елок, либо фанеру для строительства детских площадок, добавил Хромушин.