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МЧС дало советы по безопасному украшению новогодней елки

Пожарные посоветовали не украшать новогоднюю елку ватой и свечами, чтобы избежать возгорания. Об этом ТАСС сообщили в московском главке МЧС.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что не стоит использовать при украшении легковоспламеняющиеся игрушки и бумагу.

«Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома», — сказали в главке МЧС.

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В ведомстве также заявили, что нельзя разрешать детям самостоятельно включать гирлянды и ставить елку около отопительных приборов.

В главке МЧС отметили, что пиротехнику для новогодней ночи стоит покупать только в специализированных магазинах, а у фейерверков и петард должны быть сертификаты и инструкции по применению. Пожарные напомнили, что нельзя давать пиротехнику детям, а запускать ее можно только вдали от жилых домов, деревьев, зданий и линий электропередачи.

Теги: МЧС, Новый Год, елка, пожар
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