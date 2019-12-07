МЧС дало советы по безопасному украшению новогодней елки

Пожарные посоветовали не украшать новогоднюю елку ватой и свечами, чтобы избежать возгорания. Об этом ТАСС сообщили в московском главке МЧС.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что не стоит использовать при украшении легковоспламеняющиеся игрушки и бумагу.

«Можно использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из сети, как и другие электрические приборы, если уходите из дома», — сказали в главке МЧС.

В ведомстве также заявили, что нельзя разрешать детям самостоятельно включать гирлянды и ставить елку около отопительных приборов.