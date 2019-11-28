Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 млн руб.

Градоначальник заявил, что власти купили не самый дорогой вариант, но отвечающий современным требованиям

Илья Середюк (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Мэр города Кемерово Илья Середюк на пресс-конференции объяснил журналистам, почему власти решили приобрести новогоднюю елку для центральной площади почти за 18 млн руб. По его словам, мэрия исходила из того, как конструкция впишется в пространство, сообщает «Газета Кемерова».

«Мы выбирали исходя из габаритов площади Советов и того, как елка впишется в пространство, которое под нее выделяется; исходили из того, что она должна отвечать современным требованиям, и не позволили себе приобрести елку вчерашнего поколения», — сказал Середюк.

Градоначальник отметил, что старую ель монтировали 11 лет подряд и каждый год приходилось тратить деньги на ее ремонт.

Мэр также отметил, что власти купили не самую дорогую елку, приведя для примера Красноярск, где она обошлась городскому бюджету в 50 млн руб. По словам Середюка, вариант за 17,9 млн руб. относится к средней ценовой категории. «Например, на сайте производителя есть елка и за 29 млн руб., и за 35 млн, есть и более дешевые варианты», — цитирует главу Кемерово «РИА Новости».

К достоинствам елки Середюк также отнес высокое технологическое оборудование. «Она имеет более тысячи программ, и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, там можно… узоры», — добавил он.

В 2017 году в столичном ПКиО им. Горького объясняли, откуда взялись 13 млн руб. на елку, которую собирались поставить у главного входа. Там заявили, что деньги были получены от предпринимательской деятельности.