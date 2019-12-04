Роскачество подготовило рекомендации по выбору искусственных и живых елей

В преддверии Нового года эксперты Роскачества рассказали, как не ошибиться с выбором искусственных и живых елей.

Тем, кто намерен покупать искусственную елку, эксперты посоветовали при выборе провести рукой против «роста» иголок, подергать их и слегка погнуть ветки. Такие действия, по их словам, качественному изделию не навредят. К тому же, обращают внимание специалисты, искусственная ель не должна издавать резкий химический запах.

Также следует обратить внимание на этикетку. На ней должна присутствовать информация на русском языке о наличии или отсутствии вредных химических веществ и об обработке искусственного дерева веществами, которые препятствуют его воспламенению. Покупать искусственные деревья советуют в специализированных торговых точках, крупных супермаркетах и магазинах.

В то же время Роскачество указывает, что экологи советуют отдавать предпочтение живым елям. Производство и доставка искусственных елей издалека могут негативно сказаться на экологии, поскольку они сопряжены с большими энергозатратами, тратой невозобновляемых ресурсов, выделением парниковых газов. Отслужившие изделия не принимаются на переработку, поэтому после эксплуатации они попадают на свалку, где могут вызвать закисление грунтовых вод.