Россияне стали покупать меньше новогодних товаров

В начале предновогоднего сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

В публикации говорится, что специалисты оператора фискальных данных сравнили продажи некоторых новогодних товаров за период с 15 ноября до 6 декабря в текущем и в прошлом году. Они установили, что спрос на искусственные елки сократился на 12%, на гирлянды — на 25%. Кроме того, россияне купили на 47% меньше мишуры и на 48% меньше елочных игрушек.

Издание отмечает, что продажи увеличились только в одной категории: в начале предновогоднего сезона россияне купили на 15% больше елочных звезд, чем в прошлом году.

Директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связал сокращение продаж новогодних товаров с отсутствием снега в Центральной России, говорится в публикации.