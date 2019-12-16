Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами из Дагестана

Под Волгоградом загорелся автобус с 40 пассажирами из Дагестана

Рейсовый автобус, следовавший из Дагестана в Москву с 40 пассажирами, загорелся на 911-м км трассы Москва — Волгоград в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Около 12:00 [по Волгограду] произошло возгорание в моторном отсеке автобуса Neoplan во время движения. Экстренные службы потушили возгорание. На месте работали сотрудники ГИБДД, они обеспечивали безопасность пассажиров. [В салоне находилось] порядка 40 человек. Люди были эвакуированы. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что 12 декабря автобус проходил технический плановый осмотр и тогда никаких нарушений обнаружено не было.

На прошлой неделе в Волгоградской области рейсовый автобус с десятью пассажирами съехал в кювет на региональной дороге Михайловка — Елань. Водитель не справился с управлением из-за плохой видимости на дороге.