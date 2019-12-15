Общество , 15 дек, 17:43
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В Нижегородской области на трассе перевернулся автобус с 48 пассажирами
В Балахнинском районе Нижегородской области перевернулся автобус, десять человек пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС России.
В сообщении указывается, что на момент аварии в салоне автобуса находилось 48 человек. По предварительным данным, десять человек получили травмы. О погибших не сообщается.
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