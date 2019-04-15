Рейсовый автобус в Москве съехал с дороги и пробил забор

В Москве рейсовый автобус наехал на препятствие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По информации представителя ведомства, инцидент произошел ​на улице Молдагуловой, около дома 32. «Водитель «Мострансавто» не справился с управлением автобусом и совершил наезд на препятствие», — рассказали в пресс-службе, заметив, что в результате аварии пострадали три человека. Как следует из фотографий агентства «Москва», автобус съехал с проезжей части, снес забор и остановился на газоне между тротуаром и улицей.

В настоящее время на месте ДТП работают наряды Госавтоинспекции. Они устанавливают остальные обстоятельства произошедшего, указали в ведомстве. Остальных деталей о случившемся там не привели.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее уточнял, что автобус, по его данным, врезался в стену. При этом он указывал, что инцидент случился с автобусом № 32 (ходит между аэропортом Внуково и платформой Сколково). Источник ТАСС в свою очередь отмечал, что речь шла об автобусе № 501 (следует от станции метро «Выхино» до Таможенной академии). В транспортном средстве в момент аварии, по его данным, находились 25 человек.

РЕН ТВ и «Пятый канал» тем не менее отмечают, что, по их информации, автобус в столице вылетел с дороги на газон и врезался в столб.