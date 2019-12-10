В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

В Волгоградской области рейсовый автобус перевернулся на региональной дороге «Михайловка-Елань. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным агентства, водитель не справился с управлением автобуса в связи плохой видимостью из-за тумана, и съехал в кювет.

Всего в салоне автобуса находилось 10 человек. За медицинской помощью в больницу обратились трое. Они находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших детей нет.

«Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова сообщает, что пострадали пять человек. «Всего в автобусе было восемь человек: семь пассажиров и водитель. За медпомощью обратились пять человек. У них ушибы и переломы», — сказал он. Автобус принадлежит «Волгоградавтотрансу».

8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек. Отмечалось, что виновный в ДТП водитель «Газели» скрылся с места происшествия.

