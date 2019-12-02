На Кубани загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус, направлявшийся из Краснодара в Ейск, загорелся на трассе, в результате возгорания никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на территории Каневского района, на 115-м км трассы Краснодар — Ейск. В МЧС сообщили, что на момент начала возгорания автобус находился в движении, четыре пассажира эвакуировались из него самостоятельно. В 21:10 (совпадает с мск) на место инцидента прибыли пожарные, определившие, что горит моторный отсек автобуса. По данным издания «Юга.ру», в 21:15 пожар удалось локализовать на площади 40 кв. м, в 21:23 он был потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

В ноябре этого года на трассе Бийск — Целинное в Алтайском крае загорелся рейсовый автобус. В нем находились 20 пассажиров, в результате возгорания никто не пострадал.