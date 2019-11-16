Прокуратура США начала расследование против личного адвоката Трампа

По информации WSJ, речь идет о возможном получении Рудольфом Джулиани личной выгоды от газовых проектов на Украине, которыми занимались его соратники. Bloomberg называет расследование «серьезной угрозой» для Дональда Трампа

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники.

По информации WSJ, речь идет о том, получал ли Джулиани личную выгоду от газовых проектов на Украине, которые продвигали его соратники-бизнемены — арестованные в США выходцы из СССР Лев Парнас и Игорь Фруман.

В частности, утверждает газета, в 2019 году предприниматели на встрече с украинскими чиновниками и топ-менеджерами энергетической сферы продвигали свою новую компанию, а также планы по прокладке трубопровода из Польши в Украину с американским газом. Фруман и Парнас заявляли, что у проекта есть поддержка в администрации Трампа и что Джулиани — их партнер в проекте прокладки трубопровода, уточняет газета.

Как сообщили несколько источников издания, во время этих переговоров бизнесмены также призывали к содействию в расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы США в 2016 году.