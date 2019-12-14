Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину

Адвокат Трампа заявил, что в ходе поездки получил «больше, чем себе можно представить», и пообещал подготовить 20-страничный доклад. Он собирал данные в том числе о компании Burisma, где ранее работал сын Джо Байдена

Рудольф Джулиани (Фото: Andrew Harnik / Associated Press)

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Джулиани, по возвращении в Нью-Йорк в прошлую субботу, 7 декабря, ему сразу же позвонил Трамп. Адвокат заявил ему, что смог получить «больше, чем ты можешь себе представить». Cвои выводы он намерен изложить в 20-страничном докладе для президента.

О поездке Джулиани в начале декабря сообщила The New York Times. Адвокат Трампа посетил Будапешт и Киев, где встретился с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. Поездка Джулиани была связана с подготовкой документального сериала, который позиционируется как «республиканская альтернатива слушаниям по импичменту».

Как отмечает WSJ, в сериале речь пойдет об украинской частной газодобывающей компании Burisma. Газета пишет, что помимо Венгрии и Украины Джулиани также посетил Кипр, где зарегистрирована компания, и Латвию. Ранее в сентябре он предположил, что Burisma отмыла $3 млн, перечислив деньги из Украины в Латвию, из Латвии — на Кипр, а оттуда — в США.